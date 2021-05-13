Судьи КСУ Тупицкий и Касминин пытаются вернуть себе должности и зарплату
Отстраненные Александр Тупицкий и Александр Касминин просят вернуть им должности и зарплату судей. Окружной админсуд Киева зарегистрировал 2 заявления об обеспечении иска к КСУ и заместителю председателя суда Сергея Головатого.
Источник:ОАСК
Об этом Окружной административный суд города Киева сообщил 12 мая.
Заметьте Следователи ГБР пришли с обысками к Тупицкому
Просьбы Тупицкого и Касминина
В частности, они требуют запретить заместителю главы КС Сергею Головатому и другим лицам прекращать их полномочия и увольнения Александра Тупицкого с должности судьи и председателя КС и Александра Касминина с должности судьи КС в связи с принятием соответствующих указов президента.
Кроме того, ОАСК просят приостановить действие распоряжений Конституционного суда, согласно которым Тупицкому и Касминину временно остановили выплаты вознаграждения судьи КС и остановили использование ими государственного имущества и транспортных средств. То есть они хотят, чтобы им восстановили зарплату.
В ОАСК отметили, что заявления поступили в суд до подачи самих исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас суд решает, есть ли правовые оснований для обеспечения иска.
Коротко о деле Тупицкого
- ГБР в январе 2021 года сообщило Тупицкому о подозрении относительно предоставления ложных показаний и подкупа свидетеля. Впоследствии открыли уголовное производство относительно совершения самоуправства.
- В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский уже второй раз отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ.
- В конце марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- В апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского.
- Александр Тупицкий неоднократно по разным причинам не приходил на судебные заседания по его делу. Причины он называл разные.
- Кстати, 13 мая 2021 года следователи ГБР пришли с обысками к дому Александра Тупицкого. Обыски проводят в соответствии с постановлением Печерского суда.
Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала
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