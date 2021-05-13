Отстраненные Александр Тупицкий и Александр Касминин просят вернуть им должности и зарплату судей. Окружной админсуд Киева зарегистрировал 2 заявления об обеспечении иска к КСУ и заместителю председателя суда Сергея Головатого.

Об этом Окружной административный суд города Киева сообщил 12 мая.

Заметьте Следователи ГБР пришли с обысками к Тупицкому

Просьбы Тупицкого и Касминина

В частности, они требуют запретить заместителю главы КС Сергею Головатому и другим лицам прекращать их полномочия и увольнения Александра Тупицкого с должности судьи и председателя КС и Александра Касминина с должности судьи КС в связи с принятием соответствующих указов президента.

Кроме того, ОАСК просят приостановить действие распоряжений Конституционного суда, согласно которым Тупицкому и Касминину временно остановили выплаты вознаграждения судьи КС и остановили использование ими государственного имущества и транспортных средств. То есть они хотят, чтобы им восстановили зарплату.

В ОАСК отметили, что заявления поступили в суд до подачи самих исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас суд решает, есть ли правовые оснований для обеспечения иска.

Коротко о деле Тупицкого

ГБР в январе 2021 года сообщило Тупицкому о подозрении относительно предоставления ложных показаний и подкупа свидетеля. Впоследствии открыли уголовное производство относительно совершения самоуправства.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский уже второй раз отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ.

В конце марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

В апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского.

Александр Тупицкий неоднократно по разным причинам не приходил на судебные заседания по его делу. Причины он называл разные.

Кстати, 13 мая 2021 года следователи ГБР пришли с обысками к дому Александра Тупицкого. Обыски проводят в соответствии с постановлением Печерского суда.



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала