Судді КСУ Тупицький і Касмінін намагаються повернути собі посади та зарплату
Відсторонені Олександр Тупицький та Олександр Касмінін просять повернути їм посади і зарплату суддів. Окружний адмінсуд Києва зареєстрував 2 заяви про забезпечення позову до КСУ та заступника голови суду Сергія Головатого.
Джерело:ОАСК
Про це Окружний адміністративний суд міста Києва повідомив 12 травня.
Зауважте Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Тупицького
Прохання Тупицького та Касмініна
Зокрема, вони вимагають заборонити заступнику голови КС Сергію Головатому і іншим особам припиняти їх повноваження і звільнення Олександра Тупицького з посади судді та голови КС та Олександра Касмініна з посади судді КС у зв’язку із прийняттям відповідних указів президента.
Крім того, ОАСК просять призупинити дію розпоряджень Конституційного суду, згідно з якими Тупицькому і Касмініну тимчасово зупинили виплати винагороди судді КС і зупинили використання ними державного майна і транспортних засобів. Тобто вони хочуть, щоб їм відновили зарплату.
У ОАСК зазначили, що заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Наразі суд вирішує, чи є правові підстав для забезпечення позову.
Коротко про справу Тупицького
- ДБР у січні 2021 року повідомило Тупицькому про підозру щодо надання неправдивих свідчень та підкупу свідка. Згодом відкрили кримінальне провадження щодо вчинення самоправства.
- У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський вже вдруге відсторонив Тупицького від посади голови КСУ.
- У кінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.
- У квітні 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського.
- Олександр Тупицький неодноразово з різних причин не приходив на судові засідання щодо його справи. Причини він називав різні.
- До речі, 13 травня 2021 року слідчі ДБР прийшли з обшуками до будинку Олександра Тупицького. Обшуки проводять відповідно до ухвали Печерського суду.
Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною