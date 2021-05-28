Відтак, Подільський районний суд переніс підготовче засідання. Воно заплановане на 10:00 8 червня.
Важливо Суд закрив справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і недекларування майна
Як сказав адвокат Тупицького Костянтин Дорошенко у коментарі "Укрінформу", суд перенесли через неявку адвокатів, які нібито були зайняті в інших судових засіданнях.
Це засідання провели. Ми подавали клопотання, і причини неявки (адвокатів Тупицького – ред.) були визнані поважними, і було відкладено (розгляд справи – 24 кравня),
– поінформував адвокат.
Водночас сторона обвинувачення виступала проти перенесення засідання. За словами прокурора, відсутні підстави, оскільки Тупицький має юридичну освіту і може сам себе захищати в суді.
Сам відсторонений очільник КСУ наполягав на тому, що має право перебувати на засіданні з адвокатами, оскільки від захисту він не відмовлявся. Як повідомив Тупицький на засіданні, представляти себе він не може, зокрема, через те що не встиг ознайомитися зі всіма томами справи.
У чому звинувачують Тупицького
На початку 2021 року ДБР повідомило Тупицькому про підозру наданні неправдивих свідчень та підкуп свідка. За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка.
Тупицький хотів, щоб свідок відмовився від показів або надав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо привласнення і махінацій з активами Зуївського енергомеханічного заводу.