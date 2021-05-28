Следовательно, Подольский районный суд перенес подготовительное заседание. Оно запланировано на 10:00 8 июня.

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Как сказал адвокат Тупицкого Константин Дорошенко в комментарии "Укринформу", суд перенесли из-за неявки адвокатов, которые якобы были заняты в других судебных заседаниях.

Это заседание провели. Мы подавали ходатайство, и причины неявки (адвокатов Тупицкого – ред.) были признаны уважительными, и было отложено (рассмотрение дела – ред.),

– проинформировал адвокат.

В то же время сторона обвинения выступала против переноса заседания. По словам прокурора, отсутствуют основания, поскольку Тупицкий имеет юридическое образование и может сам себя защищать в суде.

Сам отстраненный глава КСУ настаивал на том, что имеет право находиться на заседании с адвокатами, поскольку от защиты он не отказывался. Как сообщил Тупицкий на заседании, представлять себя он не может, в частности, из-за того, что не успел ознакомиться со всеми томами дела.

Обратите внимание! Александр Тупицкий и сам не всегда приходил на заседания суда по своему делу. Помехой этому, по его утверждению, становились то болезнь его матери, то его здоровье. Однако недавно он пообещал явиться на подготовительное заседание в деле по обвинению его в подкупе свидетеля. Слово он сдержал, но результата это не дало, ведь заседание дела вновь перенесли.

В чем обвиняют Тупицкого

В начале 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в даче ложных показаний и подкупе свидетеля. По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова, подкупил свидетеля.

Тупицкий хотел, чтобы свидетель отказался от показаний или дал заведомо ложные показания в уголовном производстве по присвоению и махинациям с активами Зуевского энергомеханического завода.



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