Мовиться про ймовірне привласнення владних повноважень. А також – про можливе втручання в автоматизований розподіл судових справ.

До теми Я веду з Конституційним Судом єдину боротьбу, яка можлива, – Зеленський

Тупицький "під прицілом" ДБР щодо ще двох ймовірних злочинів

У пресслужбі Державного бюро розслідувань розповіли журналістам, що відстороненого голову Конституційного Суду Олександра Тупицького перевіряють "у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінальних правопорушень":

"Самовільного присвоєння владних повноважень";

Та "несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем".

До правоохоронців з відповідною заявою щодо Тупицького звернувся, як стало відомо "Схемам", представник президента Зеленського у Конституційному Суді Федір Веніславський. Він прокоментував це так:

Я не стверджував, що маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з'ясувати, як дотримують вимоги законодавства під час розподілу справ. Оскільки є певні сумніви, бо резонансні справи потрапляють до одних і тих же суддів із найближчого оточення Тупицького.

Водночас Олександр Тупицький каже, що вперше чує про нові статті у справі. Ба більше – голова суду не має стосунку до розподілу справ. А дещо раніше, 8 червня, він узагалі запевняв, що "чистий перед судом".

Зверніть увагу: інші дві статті в цьому ж провадженні відомі були й раніше. Мовиться про "державну зраду" й "самовільне захоплення земельної ділянки".

Варто перечитати Тупицький тричі відвідував окупований Крим, – "Схеми"



Що слід пам'ятати про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Ще трохи про Тупицького і не тільки Обдерті стіни й збита плитка: що залишили по собі чиновники у Конча-Заспі