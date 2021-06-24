Зеленський шкодує, що витратив 2 роки, аби сформувати позицію щодо Конституційного Суду, закінчити діалоги з певними людьми.

До речі Я рівний їм президент, – Зеленський про можливість "розсваритись" з Макроном та Меркель

Я веду, наприклад, з Конституційним судом, боротьбу єдину, яка можлива,

– сказав Зеленський.

Чи хоче Зеленський впливати на суд

Президент запевнив, що "нічого не хотів". Однак через Раду національної безпеки і оборони ввів рішення, щоб заблокувати руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі, мовну ініціативу.

Президент наголосив, що законопроєкти можна змінювати правками чи додатками, але не руйнувати повністю систему.

"Він (Тупицький – 24 канал) не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Ось і все. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні і бізнесові, які супроводжують досі його життя і роботу", – додав Зеленський.

Потрібне перезавантаження судової системи

Зеленський додав, що перезавантаження усієї судової системи чи правової реформи – дуже важливі законопроєкти. Зокрема, перезавантаження стосується Вищої кваліфікаційної комісія суддів, і Вищої ради правосуддя.

Президент нагадав, що ці ініціативи в парламенті вже пройшли перше читання.