Зеленський шкодує, що витратив 2 роки, аби сформувати позицію щодо Конституційного Суду, закінчити діалоги з певними людьми.
До речі Я рівний їм президент, – Зеленський про можливість "розсваритись" з Макроном та Меркель
Я веду, наприклад, з Конституційним судом, боротьбу єдину, яка можлива,
– сказав Зеленський.
Чи хоче Зеленський впливати на суд
Президент запевнив, що "нічого не хотів". Однак через Раду національної безпеки і оборони ввів рішення, щоб заблокувати руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі, мовну ініціативу.
Президент наголосив, що законопроєкти можна змінювати правками чи додатками, але не руйнувати повністю систему.
"Він (Тупицький – 24 канал) не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Ось і все. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні і бізнесові, які супроводжують досі його життя і роботу", – додав Зеленський.
Потрібне перезавантаження судової системи
Зеленський додав, що перезавантаження усієї судової системи чи правової реформи – дуже важливі законопроєкти. Зокрема, перезавантаження стосується Вищої кваліфікаційної комісія суддів, і Вищої ради правосуддя.
Президент нагадав, що ці ініціативи в парламенті вже пройшли перше читання.