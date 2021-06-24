Зеленский сожалеет, что потратил 2 года, чтобы сформировать позицию относительно Конституционного Суда, закончить диалоги с определенными людьми.

Кстати Я равный им президент, – Зеленский о возможности "рассориться" с Макроном и Меркель

Я веду, например, с Конституционным судом, борьбу единственную, которая возможна,

– сказал Зеленский.

Хочет ли Зеленский влиять на суд

Президент заверил, что "ничего не хотел". Однако из-за Совета национальной безопасности и обороны ввел решение, чтобы заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли, языковую инициативу.

Президент отметил, что законопроекты можно менять правками или приложениями, но не разрушать полностью систему.

"Он (Тупицкий – 24 канал) не понял меня и сделал то, что он сделал. Вот и все. Потому что его субъектизировали, я считаю, разными финансовыми рычагами разные группы, в частности, политические и бизнесовые, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу", – добавил Зеленский.

Требуется перезагрузка судебной системы

Зеленский добавил, что перезагрузка всей судебной системы или правовой реформы – очень важные законопроекты. В частности, перезагрузка касается Высшей квалификационной комиссия судей и Высшего совета правосудия.

Президент напомнил, что эти инициативы в парламенте уже прошли первое чтение.

Обратите внимание! Зеленский дважды отстранял Тупицкого от обязанностей главы суда.



Наконец, 27 марта, когда прошло действие указа, президент отменил указы эксглавы государства Виктора Януковича о назначении судьями КСУ как Александра Тупицкого, так и Александра Касминина.