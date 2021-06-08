Про це Тупицький повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Він вважає, що застава у розмірі 45 тисяч гривень та низка зобов'язань, про що раніше просили прокурори, – неадекватна.

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Тупицький запевняє, що ставиться з повагою до суду

Я перед судом чистий. Я в суд з'являюся і ставлюся з повагою, тому що сподіваюся на справедливий суд,

– зазначив ексглава КСУ.

Щодо того, що на засідання у власній справі він часто не з'являвся, то Тупицький стверджує – мав на це поважні причини.

Зверніть увагу! Відсторонений голова КСУ стверджує, що в окупований Крим втікати не буде, адже проти нього начебто порушена кримінальна справа в Росії. А щодо так званих республік бойовиків на Донбасі, то там, мовляв, над ним можуть розправитись.

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Подільський суд розглядатиме справу по суті

Зазначимо, що під час засідання Печерського суду 1 червня прокурори відклали клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому. Суд намагався обрати запобіжку судді ще з квітня, проте всі спроби зазнали фіаско. Тепер справа переходить до Подільського суду столиці, там її розглядатимуть по суті.