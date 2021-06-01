Втім, 1 червня у Печерський суд Києва не прийшли прокурори. Ба більше, вони відкликали клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Читайте також Суд закрив справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і недекларування майна
Це означає, що тепер запобіжний захід відстороненому судді взагалі не обиратимуть. Справа переходить до Подільського суду столиці, там її розглядатимуть по суті.
Напередодні Тупицький прийшов на засідання Подільського суду, але розгляд справи про підкуп ним свідка перенесли. Все тому, що не прийшли його адвокати.
Вони нібито були зайняті в інших судових засіданнях. Тож судді визнали причини неявки поважними й відклали розгляд справи до 8 червня.
При цьому, Тупицький наголосив, що представляти себе він не може. Мовляв, ще не встиг на той час ознайомитися зі всіма томами справи.