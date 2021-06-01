Впрочем, 1 июня в Печерский суд Киева не пришли прокуроры. Более того, они отозвали ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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Это означает, что теперь меру пресечения отстраненному судье вообще не будут выбирать. Дело переходит в Подольский суд столицы, там его будут рассматривать по существу.

Печерский суд пытался избрать меру пресечения Тупицкому еще со 2 апреля. Впрочем, он не приходил на заседания – сначала заявил о болезни матери, впоследствии ему якобы делали операцию.

Обратите внимание! Ранее прокуроры ходатайствовали о 45 тысячах гривен залога для Тупицкого. А также призвали запретить ему появляться в Конституционном суде.

Дело связано с противоправным завладением имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода". Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля.

В мае следователи ГБР закончили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Тупицкого. После этого обвинительный акт направили в Подольский райсуд Киева.

Похожая ситуация была с адвокатами

Накануне Тупицкий пришел на заседание Подольского суда, но рассмотрение дела о подкупе им свидетеля перенесли. Все потому, что не пришли его адвокаты.

Они якобы были заняты в других судебных заседаниях. Поэтому судьи признали причины неявки уважительными и отложили рассмотрение дела до 8 июня.

При этом, Тупицкий подчеркнул, что представлять себя он не может. Мол, еще не успел к тому времени ознакомиться со всеми томами дела.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала