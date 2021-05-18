В Государственном бюро расследований отмечают, что собранных во время досудебного расследования доказательств достаточно для составления обвинительного акта. Поэтому сторона защиты получит материалы следствия.

Ранее Тупицкий рассказал, что у него изъяли во время обыска

Дело Тупицкого о подкупе свидетеля

В начале 2021 года ГБР сообщило сейчас отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова, подкупил свидетеля.

Тупицкий хотел, чтобы свидетель отказался от показаний или дал заведомо ложные показания в уголовном производстве о присвоении активов Зуевского энергомеханического завода.

Напомним, что с 2016 года Виктор Татьков находится в розыске. Его, как главу Высшего хозяйственного суда Украины, подозревают в использовании своего служебного положения.

Другое дело против Тупицкого и отстранение от должности главы КСУ

Тупицкий: главное
Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала