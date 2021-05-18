В Государственном бюро расследований отмечают, что собранных во время досудебного расследования доказательств достаточно для составления обвинительного акта. Поэтому сторона защиты получит материалы следствия.

Ранее Тупицкий рассказал, что у него изъяли во время обыска

Дело Тупицкого о подкупе свидетеля

В начале 2021 года ГБР сообщило сейчас отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова, подкупил свидетеля.

Тупицкий хотел, чтобы свидетель отказался от показаний или дал заведомо ложные показания в уголовном производстве о присвоении активов Зуевского энергомеханического завода.

Напомним, что с 2016 года Виктор Татьков находится в розыске. Его, как главу Высшего хозяйственного суда Украины, подозревают в использовании своего служебного положения.

Важно! Отстраненный от должности Александр Тупицкий систематически не является на заседания Печерского райсуда. Поэтому ему не могут выбрать меру пресечения. К нему в случае дальнейшего игнорирования заседаний могут применить принудительный привод.

Другое дело против Тупицкого и отстранение от должности главы КСУ

В марте 2021 года в ГБР открыли еще одно уголовное производство против Александра Тупицкого.

Его подозревают в совершении самоуправства.

Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого с должности главы КСУ до 28 марта.

Позже отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, который издал Виктор Янукович.

Сейчас Конституционный суд открыл дело об обжаловании этого решения Зеленского.

Соответствующее представление в КСУ сделали 49 нардепов.



Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала