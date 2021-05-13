Отстраненный Зеленским глава КСУ Тупицкий утверждает: ничего не прятал от следователей, а за чем именно они приходили – не знает. Тупицкий добавляет, что этот обыск – давление на него.
Напомним Следователи ГБР пришли с обысками к Тупицкому
Что изъяли у Тупицкого во время обыска
Обысками, как заявляет Тупицкий, его хотят "выжить из Конституционного суда" и заставить уйти. Он назвал это издевательством и попыткой вытереть ноги о голову суда.
Что касается изъятого, то Тупицкий отмечает: забрали патроны, старый телефон жены и жесткий диск.
...у меня изъяли патроны к зарегистрированному охотничьему карабину, поскольку я охотник. Также со старого компьютера сняли жесткий диск, старый телефон жены изъяли, в котором даже сим-карты нет. И на этом все закончилось. А что искали – Бог его знает,
– прокомментировал Тупицкий.
Отмечается, что следователи ГБР приходили к Тупицкому из-за дел бывших судей хозяйственного суда Виктора Татькова и Артура Емельянова. В одном из эпизодов этого дела Тупицкий является подозреваемым.
"Заседания никуда не денутся"
Тупицкому в течение нескольких месяцев не могут избрать меру пресечения по другому делу – даче ложных показаний и подкупе свидетеля. Он не является на заседания, мотивируя отсутствие то недомоганием матери, то собственным. По этому поводу он отмечает: заседания никуда не денутся, здоровье – важнее.
Я не уклоняюсь от явки в суд. Но что важнее: участие в заседании или состояние своего здоровья? Заседание никуда не денется,
– сказал он.
Дело Александра Тупицкого: главное
- ГБР 19 января сообщило Тупицкому о подозрении.
- Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности главы КСУ до 28 марта.
- Позже отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, который вsдал Виктор Янукович.
- Сейчас Конституционный суд открыл дело об обжаловании этого решения Зеленского.
- Соответствующее представление в КСУ сделали 49 нардепов.