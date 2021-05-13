Отстраненный Зеленским глава КСУ Тупицкий утверждает: ничего не прятал от следователей, а за чем именно они приходили – не знает. Тупицкий добавляет, что этот обыск – давление на него.

Напомним Следователи ГБР пришли с обысками к Тупицкому

Что изъяли у Тупицкого во время обыска

Обысками, как заявляет Тупицкий, его хотят "выжить из Конституционного суда" и заставить уйти. Он назвал это издевательством и попыткой вытереть ноги о голову суда.

Что касается изъятого, то Тупицкий отмечает: забрали патроны, старый телефон жены и жесткий диск.

...у меня изъяли патроны к зарегистрированному охотничьему карабину, поскольку я охотник. Также со старого компьютера сняли жесткий диск, старый телефон жены изъяли, в котором даже сим-карты нет. И на этом все закончилось. А что искали – Бог его знает,

– прокомментировал Тупицкий.

Отмечается, что следователи ГБР приходили к Тупицкому из-за дел бывших судей хозяйственного суда Виктора Татькова и Артура Емельянова. В одном из эпизодов этого дела Тупицкий является подозреваемым.

Обратите внимание! С 2016 года Виктор Татьков находится в розыске. Его как главу Высшего хозяйственного суда Украины и его бывшего заместителя Артура Емельянова и других работников аппарата хозяйственных судов Украины подозревают в использовании своего служебного положения.

"Заседания никуда не денутся"

Тупицкому в течение нескольких месяцев не могут избрать меру пресечения по другому делу – даче ложных показаний и подкупе свидетеля. Он не является на заседания, мотивируя отсутствие то недомоганием матери, то собственным. По этому поводу он отмечает: заседания никуда не денутся, здоровье – важнее.

Я не уклоняюсь от явки в суд. Но что важнее: участие в заседании или состояние своего здоровья? Заседание никуда не денется,

– сказал он.

Дело Александра Тупицкого: главное