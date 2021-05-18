Слідчі ДБР завершили досудове розслідування в кримінальній справі стосовно відстороненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Справа стосується підкупу свідка і неправдивих свідчень.

У Державному бюро розслідувань зазначають, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Відтак сторона захисту отримає матеріали слідства.

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Справа Тупицького про підкуп свідка

На початку 2021 року ДБР повідомило наразі відстороненому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка.

Тупицький хотів, щоб свідок відмовився від показів або надав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо привласнення активів "Зуївського енергомеханічного заводу".

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