Об этом Тупицкий сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Он считает, что залог в размере 45 тысяч гривен и ряд обязательств, о чем ранее просили прокуроры, – неадекватны.
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Тупицкий уверяет, что относится с уважением к суду
Я перед судом чист. Я в суде появляюсь и отношусь с уважением, потому что надеюсь на справедливый суд,
– отметил экс-глава КСУ.
Относительно того, что на заседание в своем деле он часто не появлялся, то Тупицкий утверждает – имел на это уважительные причины.
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Подольский суд будет рассматривать дело по существу
Отметим, что во время заседания Печерского суда 1 июня прокуроры отложили ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому. Суд пытался выбрать меру пресечения судьи еще с апреля, однако все попытки потерпели фиаско. Теперь дело переходит в Подольский суд столицы, там его будут рассматривать по существу.
В чем подозревают Тупицкого?
Отстраненного судью КСУ подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля. Дело касается завладения имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода".