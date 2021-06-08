Об этом Тупицкий сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Он считает, что залог в размере 45 тысяч гривен и ряд обязательств, о чем ранее просили прокуроры, – неадекватны.

Ранее Бог его знает, что искали, – Тупицкий рассказал, что у него изъяли во время обыска

Тупицкий уверяет, что относится с уважением к суду

Я перед судом чист. Я в суде появляюсь и отношусь с уважением, потому что надеюсь на справедливый суд,

– отметил экс-глава КСУ.

Относительно того, что на заседание в своем деле он часто не появлялся, то Тупицкий утверждает – имел на это уважительные причины.

Обратите внимание! Отстраненный председатель КСУ утверждает, что в оккупированный Крым бежать не будет, ведь против него вроде возбуждено уголовное дело в России. А что до так называемых республик боевиков на Донбассе, то там, мол, с ним могут расправиться.

Стоит прочитать Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым – "Схемы"

Подольский суд будет рассматривать дело по существу

Отметим, что во время заседания Печерского суда 1 июня прокуроры отложили ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому. Суд пытался выбрать меру пресечения судьи еще с апреля, однако все попытки потерпели фиаско. Теперь дело переходит в Подольский суд столицы, там его будут рассматривать по существу.