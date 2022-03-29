Цікаво, що Тупицький неофіційно перетнув кордон. Як повідомили джерела серед прикордонників для програми "Схеми", 22 лютого чоловік прибув в Україну з Туреччини. Проте у них немає даних у базі, що він з того часу виїжджав за кордон.

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За даними "Схем", після початку вторгнення Росії до України Тупицький попрямував з родиною на захід України – до Стрия. А вже 17 березня його дружина Ольга Тупицька разом з двома дітьми виїхала в Угорщину на автомобілі BMW.

Журналісти "піймали" Тупицького у Відні: 24 березня він виходив з місцевого готелю Stefani. Саме там його сфотографували.

Журналісти дзвонили до Тупицького, але він кинув трубку / Фото Радіо Свобода / Схеми

Фото Радіо Свобода / Схеми

Відсторонення Тупицького: що варто знати

У грудні 2020 року Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Вже в березні 2021 року Президент він ще й скасував указ втікача Віктора Януковича за 2013 рік, за яким Олександра Тупицького та Олександра Касмініна призначили суддями КСУ.

Закон не дає президенту повноваження звільняти суддів КСУ. Це можуть робити лише судді того ж КСУ, тому Тупицький та Касмінін оскаржили указ Зеленського у Верховному Суді. Там визнали дії Президента протиправними.

Також у грудні 2021 року США запровадив санкції проти Тупицького через значні корупційні діяння. Санкції наклали і на його дружину. В січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Тупицького про підозру. Там вважають, що він давав неправдиві свідчення, підкупляв свідка. А згодом Тупицького почали підозрювати ще й у самоуправстві.

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