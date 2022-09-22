Ексголова КСУ розповів деталі проживання у Відні. Тупицький заявив, що в нього немає нерухомості у Відні та зазначив, що він орендує квартиру.

До теми Тупицького ще не екстрадували з Австрії – журналісти помітили ексголову КСУ в центрі Відня

Тупицький стверджує, що законно виїхав з України

За інформацією "Радіо Свобода", Тупицький офіційно не перетинав український кордон. Натомість сам він стверджує, що має відповідну довідку про звільнення від мобілізації як суддя і виїхав з України через кордон з Угорщиною за сімейними обставинами. Зокрема, він розповів, що його дружина мала народити дитину.

При цьому Тупицький не пам'ятає, через який пункт пропуску виїжджав. Також він стверджує, що виїхав законно.

Я перетинав кордон. У мене є довідка, про яку не говорять органи слідства – довідка про те, що я не підлягаю мобілізації, тому я виїжджав, я вважаю, на законних підставах. А те, що чинили перешкоди мого виїзду органи ДБР, це їхні питання,

– сказав суддя.

Тупицький заявив, що йому буцімто пропонували "угоду", відповідно до якої він мав написати заяву про звільнення з посади.

"Вони хотіли домовитися зі мною і телефонували моєму адвокату, щоб я написав заяву про звільнення з посади, тоді вони дадуть мені можливість виїхати за кордон. Я на цю угоду не пішов… Більше того, в мене є довідка, що я пройшов угорський прикордонний контроль. Тобто я не якимись шляхами, невідомо як, появився тут у Відні", – розповів він.

Ексголова КСУ вважає, що органи ДБР навмисно "прибрали його з комп'ютера", щоб створити кримінальну справу.

"Але помилка в них одна, що я не підлягаю кримінальній відповідальності", – зазначив Тупицький і додав, що тепер у нього троє дітей.

Що відомо про Тупицького

Володимир Зеленський у грудні 2020 року відсторонив Тупицького з посади голови Конституційного суду України. У березні 2021 року Зеленський скасував указ Віктора Януковича за 2013 рік, за яким Олександра Тупицького та Олександра Касмініна призначили суддями КСУ.

Тупицький та Касмінін оскаржили указ Зеленського у Верховному Суді, де дії президента визнали протиправними.

У грудні 2021 року США запровадив санкції проти Тупицького через значні корупційні діяння. У січні 2021 року ДБР повідомило Тупицького про підозру.

У березні 2022 року з'явилася інформація, що Тупицький втік з України. Втечу колишнього голови КСУ почало розслідувати ДБР.

У травні Олександра Тупицького оголосили у розшук. Також його дозволили екстрадувати з Австрії.

Цікаво – Данілов про роль Тупицького у "поверненні Януковича": дивіться відео