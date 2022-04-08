Тупицький незаконно покинув Україну

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань. Слідчі встановили, що Тупицький залишив Україну без проходження прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.

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Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон екссудді та колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького,

– йдеться у повідомленні.

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Також не було з'ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

ДБР зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центрі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.



Тупицький у Відні / Фото ДБР

Офіційно даних про перетин кордону немає

Натомість, за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Слідство триває

У ДБР наголосили, що триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Наразі детективи встановлюють обставини правопорушення та всіх людей, які можуть бути причетні до незаконного переправлення Тупицького через державний кордон України.

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