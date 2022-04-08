Невідомий чоловік намагався проникнути на територію посту Нацгвардії. Проте його виявили та затримали військовослужбовці.

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При собі мав декілька мобільних телефонів, нещодавно придбаних SIM-карт, а також пачку з іноземною валютою, – йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Затриманого вже передали в руки слідчо-оперативної групи Нацполіції України для подальшого з'ясування всіх обставин.

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