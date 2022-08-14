Соответствующую информацию сообщили журналисты, ссылаясь на собственные источники издания. Ранее скандального экспредседателя КСУ Тупицкого объявили в международный розыск .

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Тупицкого заметили в Австрии

Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий до сих пор находится в Вене — несмотря на то, что в Украине его объявили в международный розыск и заочно арестовали,

– сообщило издание.

Александр Тупицкий был замечен за границей 13 августа.

Стоит вспомнить, что в конце июля Подольский районный суд Киева избрал бывшему председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому меру пресечения. В это время его разрешили экстрадировать из Австрии.

Предыдущие новости о Тупицком: коротко

Еще в мае скандального экспредседателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого объявили в международный розыск. Это решение принял Подольский районный суд Киева.

Это решение было принято потому, что Александр Тупицкий уклонялся от суда. Также он 17 марта незаконно пересек границу и выехал за пределы Украины.

Также по данным следствия, в 2018 году Александр Тупицкий с председателем Высшего хозяйственного суда подкупил свидетеля, чтобы тот не свидетельствовал или давал лжесвидетельства по делу о незаконном завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

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