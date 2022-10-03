СБУ за результатами перевірки встановила, що в Львова є громадянство Росії з 2012 року. Громадянство було продовжено, адже його паспорт від 1999 року втратив чинність.
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У Львова також російський податковий номер
"СБУ проінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина Російської Федерації № 4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовом Б.Ю. замість паспорту громадянина Російської Федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22.07.1999", – йдеться в офіційному повідомленні спецслужби.
Крім того, суддя Львов має податковий номер РФ 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна в Росії щодо квартири у Москві за адресою вул. Ленінградське шосе 88.
Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ,
– зазначили в СБУ.
Перевірка щодо судді продовжується й результати обіцяють повідомити згодом.
У Верховному Суді повідомили, що 3 жовтня, о 12:00 розпочалися збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, який розглядатиме звільнення судді Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Раніше Львову не змогли висловити недовіру
- Журналісти проєкту "Схеми" виявили, що суддя Львов має російське громадянство, яке отримав у 90-их роках. Сам Львов заперечує інформацію ЗМІ.
- Після виходу розслідування "Схем" Львову тимчасово обмежили доступ до держтаємниці. Крім того, громадські організації звернулися до президента із закликом позбавити українського громадянства Богдана Львова.
- Свого часу Богдан Львов працював суддею у Вищому господарському суді. Також він очолював Вищий господарський суд до реформи найвищого (касаційного) правосуддя.
- 20 вересня стало відомо, що Львову не змогли висловити недовіру. Більшість суддів Касаційного господарського суду (КГС) у складі Верховного Суду не підтримали внесення до порядку денного питання про висловлення довіри чи недовіри Львову.