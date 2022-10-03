СБУ за результатами перевірки встановила, що в Львова є громадянство Росії з 2012 року. Громадянство було продовжено, адже його паспорт від 1999 року втратив чинність.

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У Львова також російський податковий номер

"СБУ проінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович отримав паспорт громадянина Російської Федерації № 4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовом Б.Ю. замість паспорту громадянина Російської Федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22.07.1999", – йдеться в офіційному повідомленні спецслужби.

Крім того, суддя Львов має податковий номер РФ 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна в Росії щодо квартири у Москві за адресою вул. Ленінградське шосе 88.

Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ,

– зазначили в СБУ.

Перевірка щодо судді продовжується й результати обіцяють повідомити згодом.

У Верховному Суді повідомили, що 3 жовтня, о 12:00 розпочалися збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, який розглядатиме звільнення судді Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

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