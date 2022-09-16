Львов став громадянином росії ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні. У 2012 році він оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Про це розповіли журналісти "Схем".

До теми Як судді голосують за вказівками керівництва: з'явився аудіозапис таємних зборів

Заступник голови Верховного суду виявився росіянином

Як стверджують журналісти, у день подачі заяви на оновлення російського паспорта Львов перебував у Москві. Саме за цим паспортом судді проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини у столиці країни-агресорки.

Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017 році обрала його до реформованого Верховного суду. В досьє кандидата на питання, чи має він громадянство іншої країни, написав "ні".

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

Нерухомість Львова у росії

Через офіційний реєстр нерухомості росії журналістам вдалось отримати витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві, якою навпіл володіють теща українського судді та його дружина Інна Львов.

Свою частку у власності цієї квартири мав раніше сам суддя, але передав її дружині за договором дарування, укладеним 7 червня 2012 року.

Крім того, дружина судді Інна теж має російське громадянство, але про це чоловік не згадує у своїй декларації, як і про московську квартиру.

Як коментує це сам суддя

Львов заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб нібито розібратися. Після цього він не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

На запитання, чи це його підпис та почерк у заявах на отримання громадянства, Львов зазначив: "почерк справді схожий на мій", але сказав, що про його російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів.

Журналісти зазначають, що на момент отримання оновленого паспорта росії Львов вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України.

До речі, також суддя має індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби росії. Цей код не присвоюється автоматично із паспортом, за ним треба додатково звертатись у податкові органи росії. Львову він був присвоєний у 2010 році.

Документи, що підтверджують російське громадянство Богдана Львова / фото "Схеми"

Що кажуть у СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що спецслужба "володіє інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у судді Богдана Львова" і наразі "працює над отриманням матеріалів, котрі можуть остаточно підтвердити чи спростувати наявні дані та, зокрема, зможуть слугувати відповідними юридичними доказами".

Позиція СБУ – представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством, – додали у відомстві.

Що ще відомо про Богдана Львова

Раніше Богдан Львов працював суддею у Вищому господарському суді, під керівництвом Віктора Татькова та Артура Ємельянова.

Також він очолював Вищий господарський суд до реформи найвищого (касаційного) правосуддя.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який, будучи у Києві, очікував захоплення України росіянами. Він виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.

Варто переглянути – Кива попросив у путіна громадянство та політичний притулок: дивіться відео