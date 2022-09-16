Львов стал гражданином россии еще в 1999 году, уже работая судьей в Украине. В 2012 году он обновил паспорт после достижения 45-летия. Об этом рассказали журналисты "Схем".

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Заместитель главы Верховного суда оказался россиянином

Как утверждают журналисты, в день подачи заявления на обновление российского паспорта Львов находился в Москве. Именно по этому паспорту судьи проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в столице страны-агрессора.

Факт наличия российского гражданства судья скрыл от конкурсной комиссии, которая в 2017 году избрала его в реформированный Верховный суд. В досье кандидата на вопрос, есть ли у него гражданство другой страны, написал "нет".

Согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.

Недвижимость Львова в россии

Через официальный реестр недвижимости россии журналистам удалось получить выписку на двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой пополам владеют теща украинского судьи и его жена Инна Львов.

Свою долю в собственности этой квартиры раньше имел сам судья, но передал ее жене по договору дарения, заключенному 7 июня 2012 года.

Кроме того, у жены судьи Инны тоже есть российское гражданство, но об этом муж не упоминает в своей декларации, как и о московской квартире.

Как комментирует это сам судья

Львов заявил, что российского гражданства у него нет, но попросил предоставить ему документы и время, чтобы якобы разобраться. После этого он не предоставил дополнительных доказательств для подтверждения своих слов.

На вопрос, это ли его подпись и почерк в заявлениях на получение гражданства, Львов отметил: "почерк действительно похожий на мой", но сказал, что о его российском гражданстве ему стало известно только от журналистов.

Журналисты отмечают, что к моменту получения обновленного паспорта россии Львов уже занимал должность судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Кстати, также судья имеет индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы россии. Этот код не присваивается автоматически с паспортом, за ним следует дополнительно обращаться в налоговые органы Рроссии. Львову он был присвоен в 2010 году.

Документы, подтверждающие гражданство Богдана Львова / фото "Схемы"

Что говорят в СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что спецслужба "владеет информацией, которая может свидетельствовать о наличии российского гражданства у судьи Богдана Львова" и сейчас "работает над получением материалов, которые могут окончательно подтвердить или опровергнуть имеющиеся данные и, в частности, смогут служить соответствующими юридическими доказательствами".

Позиция СБУ – представители судебной ветви власти должны обладать исключительно украинским гражданством, – добавили в ведомстве.

Что еще известно о Богдане Львове

Ранее Богдан Львов работал судьей в Высшем хозяйственном суде под руководством Виктора Татькова и Артура Емельянова.

Также он возглавлял Высший хозяйственный суд до реформы высшего (кассационного) правосудия.

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который, будучи в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами. Он оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом.

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