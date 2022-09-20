Повідомляється, що відповідні збори відбулися у понеділок, 19 вересня. Ініціатором і головою зборів був сам голова КГС Богдан Львов, щодо якого і розглядали питання.

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Ініціатором і головою зборів був Львов, в якого виявили паспорт росії

Судді під час розгляду питання проголосували проти зупинення автоматизованого розподілу справ на суддю Богдана Львова.

"За результатами зборів суддів КГС ВС: судді не підтримали включення до порядку денного розгляд питання, ініційованого головою КГС ВС щодо висловлення йому довіри чи недовіри як голові суду; судді проголосували проти зупинення автоматизованого розподілу справ на суддю Львова Б.Ю.", – повідомили в суді.

Журналістів на збори не допустили

"Радіо Свобода" інформує, що журналістів не допустили на ці збори. Проте вже по закінченню зборів двоє суддів – Олена Кібенко та Іван Міщенко вийшли із публічною заявою у фейсбуці, в якій засудили відмову Богдана Львова самостійно скласти повноваження на період офіційного слідства.

Повідомляється, що вони зазначили, що він не мав би ініціювати подібні збори та головувати на них через прямий конфлікт інтересів. Судді наголосили, що Львов оголосив про збори суддів лише за дві години до їхнього початку.

Судді оголосили збір підписів для проведення нових зборів вже за ініціативою колективу суду – "для вирішення питання про дострокове звільнення судді" з посади голови суду.

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