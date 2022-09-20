Сообщается, что соответствующее собрание состоялось в понедельник, 19 сентября. Инициатором и председателем собрания был сам глава КХС Богдан Львов, по которому и рассматривали вопрос.

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Инициатором и председателем собрания был Львов, у которого обнаружили паспорт россии

Судьи во время рассмотрения вопроса проголосовали против остановки автоматизированного распределения дел на судью Богдана Львова.

"По результатам собрания судей КХС ВС: судьи не поддержали включение в повестку дня рассмотрения вопроса, инициированного председателем КХС ВС относительно выражения ему доверия или недоверия как председателю суда; судьи проголосовали против остановки автоматизированного распределения дел на судью Львова Б.Ю.", – сообщили в суде.

Журналистов на собрание не допустили

"Радио Свобода" информирует, что журналистов не допустили на это собрание. Однако уже после окончания собрания двое судей – Елена Кибенко и Иван Мищенко вышли с публичным заявлением в фейсбуке, в котором осудили отказ Богдана Львова самостоятельно сложить полномочия на период официального следствия.

Сообщается, что они отметили, что он не должен инициировать подобные собрания и председательствовать на них из-за прямого конфликта интересов. Судьи подчеркнули, что Львов объявил о собрании судей только за два часа до их начала.

Судьи объявили сбор подписей для проведения нового собрания уже по инициативе коллектива суда – "для решения вопроса о досрочном увольнении судьи" с должности председателя суда.

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