Пресс-служба СБУ сообщила, что два агента уже получили свои подозрения. Между тем организатор псевдоголосования скрывается на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому злоумышленнице сообщили о подозрении заочно.

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Следствие установило, что беглянка – жительница Баштанского района. Она добровольно участвовала в организации так называемого референдума.

Накануне одного из ракетных обстрелов Николаева она передала данные, которые позволили врагу идентифицировать местонахождение Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

В отношении агентов собрана доказательная база и сообщено о подозрении. Речь идет об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Между тем, организаторы сообщили подозрение по факту коллаборационной деятельности.

Подробности

Следствие установило, что женщина организовала выездные избирательные участки на территории общины. В частности, проводила опрос населения и оповещение о проведении псевдореферендума.

Женщина приняла участие в:

создании "территориальных участков для голосования";

формировании избирательных комиссий,

составлении списков участников "референдума",

"разработке бюллетеней"

"обеспечении финансирования подготовки",

"проведении фейкового "волеизъявления".

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