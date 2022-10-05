Пресслужба СБУ повідомила, що двоє агентів вже отримали свої підозри. Тим часом організаторка псевдоголосування наразі переховується на тимчасово окупованих території України. Тому зловмисниці повідомили про підозру заочно.

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Слідство встановило, що втікачка – мешканка Баштанського району. Вона добровільно брала участь в організації так званого референдуму.

Напередодні одного з ракетних обстрілів Миколаєва вона передала дані, які дозволили ворогу ідентифікувати місце розташування Збройних Сил України,

– мовиться у повідомленні.

Стосовно агентів зібрано доказову базу та повідомлено про підозру. Мовиться про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України. Тим часом організаторці повідомили підозру за фактом про колабораційну діяльність.

Деталі

Слідство встановило, що жінка організувала виїзні виборчі дільниці на території громади. Зокрема, проводила опитування населення та оповіщення про проведення псевдореферендуму.

Жінка взяла участь у:

створенні "територіальних дільниць для голосування";

формуванні виборчих комісій,

складанні списків учасників "референдуму",

"розробленні бюлетенів"

"забезпеченні фінансування підготовки",

"проведення фейкового "волевиявлення".

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