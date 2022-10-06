Таку думку 24 каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він розповів про те, що Росія свідомо б'є по цивільних.

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У білорусів немає лояльності до війни

Подоляк зазначив: це нонсенс, що російські військові будуть готувати білоруських. Вони й себе підготувати не можуть, а тут мовиться про когось ще. Насправді в білоруського суспільства немає лояльності до війни. Там готові лише надати аеродроми для дальніх ракетних ударів.

Білоруське суспільство вкрай негативно сприймає війну, і воно не готове брати в ній участь,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Російський контингент – це загроза Лукашенку

Він продовжив, що збільшення російського контингенту в Білорусі – це загроза для Лукашенка. Така кількість неконтрольованих російських військових може призвести до того, що почнеться невідворотний процес зміни військово-політичного керівництва країни. Білорусь буде намагатись стояти осторонь, а Путін захоче змінити керівництво країни.

"Може таке бути? Може таке бути!", – наголосив Подоляк.

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Білоруський напрямок укріплений

Радник голови Офісу Президента України додав, що на цьому напрямку у нас чітко відпрацьовані свої оборонні рубежі, у нас там працює розвідка, ми чітко розуміємо, що відбувається у Білорусі, наскільки вони готові зайти з того напрямку.

Треба спокійно до цього ставитись. Не панікувати. Особливого руху в Білорусі для участі в сухопутній війні й входу з білоруського напрямку на територію України ми поки не бачимо,

– підкреслив він.

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