Таку думку 24 каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він розповів про те, що Росія свідомо б'є по цивільних.
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У білорусів немає лояльності до війни
Подоляк зазначив: це нонсенс, що російські військові будуть готувати білоруських. Вони й себе підготувати не можуть, а тут мовиться про когось ще. Насправді в білоруського суспільства немає лояльності до війни. Там готові лише надати аеродроми для дальніх ракетних ударів.
Білоруське суспільство вкрай негативно сприймає війну, і воно не готове брати в ній участь,
– зауважив радник голови Офісу Президента України.
Російський контингент – це загроза Лукашенку
Він продовжив, що збільшення російського контингенту в Білорусі – це загроза для Лукашенка. Така кількість неконтрольованих російських військових може призвести до того, що почнеться невідворотний процес зміни військово-політичного керівництва країни. Білорусь буде намагатись стояти осторонь, а Путін захоче змінити керівництво країни.
"Може таке бути? Може таке бути!", – наголосив Подоляк.
Подоляк відреагував на чутки про підготовку до нового вторгнення з Білорусі: дивіться відео
Білоруський напрямок укріплений
Радник голови Офісу Президента України додав, що на цьому напрямку у нас чітко відпрацьовані свої оборонні рубежі, у нас там працює розвідка, ми чітко розуміємо, що відбувається у Білорусі, наскільки вони готові зайти з того напрямку.
Треба спокійно до цього ставитись. Не панікувати. Особливого руху в Білорусі для участі в сухопутній війні й входу з білоруського напрямку на територію України ми поки не бачимо,
– підкреслив він.
Новини Білорусі: останні події
- Служба безпеки України оголосила про підозру за найманство громадянину Білорусі. Він приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут".
- Експерти припускають, що можливий черговий наступ на Північ України, зокрема, і за участі бійців Лукашенка. Тим часом українські захисники посилено укріплюють державний кордон.
- Сьогодні Україна не завдає ударів по території Росії та Білорусі. Найімовірніше, через політичні міркування та домовленості із західними партнерами.