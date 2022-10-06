Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що окупанти обстріляли район у Запоріжжі, де виріс капітан "Динамо" Сидорчук.

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Тиск на Іран необхідно посилити

Подоляк розповів, що дрони, якими атакують українські міста – іранські. Те, що на них написано "Герань", не відповідає дійсності. Це Shahed – стандартні іранські дрони. Росії їх передали багато. Світ міг би жорсткіше реагувати на таку "допомогу" з боку Ірану Росії, з точки зору посилення тиску.

Я розумію, що там уже практично всі санкції використано, але між тим мені здається, що Іран має заплатити за це певну ціну з точки зору нових обмежень для Ірану. Це важливо. Можна було б і знищити певну кількість заводів, що виготовляють ці безпілотники, тому що Іран це виготовляє і для того, аби атакувати інші країни,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Світ кволо реагує на атаки на цивільних

Він продовжив, що Росія відверто атакувала центр міста Запоріжжя. Вона це робило свідомо й демонстративно. Світ кволо на це реагує, мовляв, у них же війна. Росіяни не вперше атакують центри міста, бо до цього були Миколаїв і Харків. Світ же говорить, щоб ми домовлялись.

"Немає про що домовлятись. Росія атакує цивільних і цивільні будівлі для того, щоб викликати в нас панічні настрої", – зауважив Подоляк.

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Росія продовжуватиме атаки на цивільних

Радник голови Офісу Президента України додав, що Росія йтиме шляхом такої ескалації, бо на полі бою вони вміють воювати лише кількістю людей, яка має там полягти, оскільки вони ж усіх відправляють на "смертний бій". Однак цю стратегію вони витримуватимуть до кінця, до своєї поразки.

Треба прислухатись до сирен і, дійсно, виконувати ключове – йти у місця, де можна сховатись,

– підсумував він.

Зверніть увагу! Прем'єру стріму з Михайлом Подоляком можна переглянути на ютуб-каналі 24 каналу о 18:00.

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