Російські загарбники продовжують звіріти, зазнаючи поразок на фронті. Зранку 6 жовтня окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівках у Запоріжжі. Будинки спалахнули, а їхніх мешканців рятувальники дістають з-під завалів. На чергову терористичну атаку ворога вже відреагували в Офісі Президента.

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Єрмак назвав росіян божевільними боягузами

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що російські терористи вміють одне: воювати лише з мирним населенням.

Божевільні боягузи. Російське питання необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція,

– наголосив він.

Єрмак додав, що наша країна продовжує працювати на знищення ворога. Нам необхідні його тотальний розгром, а також притягнення до відповідальності. Це те, чого вимагає Україна та закликає до цього весь світ.

Що відомо про ракетний удар по Запоріжжю

Об 05:15 глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про ракетний удар по обласному центру. Він зауважив, що російські військові поцілили в об'єкти інфраструктури. На той момент інформація щодо руйнувань та постраждалих ще уточнювалася.

Трішки пізніше інформація надійшла від секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Він зазначив, що внаслідок атаки ворога спалахнули пожежі у житлових будинках. За словами Куртєва, на місці працюють відповідні служби. Старух тоді ж заявив, що відомо про постраждалих, але їхню точну кількість назвати ще не можуть.

Об 06:14 глава ОВА підкреслив, що ворог поцілив у житлові будинки. Він також наголосив, що вони зазнали значних руйнувань. Що стосується постраждалих, то їх рятувальники продовжували діставати з-під завалів.

Невдовзі стало відомо, що ворог завдав 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Внаслідок цього зруйновані цілі під'їзди. За словами секретаря міської ради, багато людей залишаються під завалами.

Він зазначив, що рятувальники роблять усе можливе для того, щоб оперативно розібрати завали. Крім того, до прийому людей готові лікарні й інформаційні центри при школах. Вони, запевнив Куртєв, перебувають у повній готовності.

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