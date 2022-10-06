Церемонія прощання відбудеться об 11:00 у Свято-Духівському храмі, що на проспекті Металургів, 43. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Поховають родину на Краснопільському кладовищі о 13:00.

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Будь ласка, приходьте всі, хто хоче провести в останню путь бабусю Аллу, мати Наталю та маленьких Василису з Іваном,

– написав Філатов.

Також чиновник зазначив, що церемонія має відбуватись без ЗМІ.

Що відомо про загибель родини

Вночі 29 вересня росіяни завдали чергового терористичного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу були пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок.

Ракета окупантів забрала життя цілої родини: бабусі, матері та двох дітей. Батько родини – український захисник, який боронить Україну на Донеччині.

На руїнах будинку побачили пса Крима, який вив від відчаю. Його фото облетіло мережу. Собака також постраждав внаслідок вибуху. У чотирилапого діагностували контузію.

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