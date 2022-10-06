Церемонія прощання відбудеться об 11:00 у Свято-Духівському храмі, що на проспекті Металургів, 43. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Поховають родину на Краснопільському кладовищі о 13:00.
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Будь ласка, приходьте всі, хто хоче провести в останню путь бабусю Аллу, мати Наталю та маленьких Василису з Іваном,
– написав Філатов.
Також чиновник зазначив, що церемонія має відбуватись без ЗМІ.
Що відомо про загибель родини
- Вночі 29 вересня росіяни завдали чергового терористичного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу були пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок.
- Ракета окупантів забрала життя цілої родини: бабусі, матері та двох дітей. Батько родини – український захисник, який боронить Україну на Донеччині.
- На руїнах будинку побачили пса Крима, який вив від відчаю. Його фото облетіло мережу. Собака також постраждав внаслідок вибуху. У чотирилапого діагностували контузію.
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