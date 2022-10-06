Церемония прощания состоится в 11:00 в Свято-Духовском храме на проспекте Металлургов, 43. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Похоронят семью на Краснопольском кладбище в 13.00.

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Пожалуйста, приходите все, кто хочет провести в последний путь бабушку Аллу, мать Наталью и маленьких Василису с Иваном,

– написал Филатов.

Также чиновник отметил, что церемония должна проходить без СМИ.

Что известно о гибели семьи

Ночью 29 сентября россияне нанесли очередной террористический удар по Днепру. В результате обстрела были повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажек.

Ракета оккупантов унесла жизни целой семьи: бабушки, матери и двоих детей. Отец семьи – украинский защитник, который сейчас воюет в Донецкой области.

На руинах дома увидели пса Крыма, который выл от отчаяния. Его фото облетело сеть. Собака также пострадала в результате взрыва. У четырехлапого диагностировали контузию.

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