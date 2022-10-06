Під ранок 6 жовтня російські військові продовжили тероризувати мирне населення Запоріжжя. Відомо, що окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Місцева влада повідомляє про пожежі у житлових будинках.

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Атака сталася під час повітряної тривоги

Об 05:15 надійшло повідомлення від глави Запорізької ОВА Олександра Старуха. Він наголосив на тому, що російські військові завдали ракетного удару по обласному центру. За словами високопосадовця, влучили окупанти в об'єкти інфраструктури. Тоді інформація про руйнування та постраждалих уточнювалася.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок ворожої атаки загорілися житлові будинки. Він зазначив, що на місці влучань уже працюють відповідні служби. Що стосується постраждалих, то інформація наразі уточнюється. Те ж заявив і Старух, підкресливши, що точну кількість людей, які потерпіли від рук ворога, наразі назвати не можуть.

Об 06:14 від глави ОВА надійшло ще одне повідомлення. Він наголосив на тому, що житлові будинки, в які влучив ворог, зазнали значних руйнувань. Уже точно можна говорити про постраждалих. Наразі рятувальники дістають їх з-під завалів власних осель.

Нагадаємо, що 5 жовтня російські військові вже завдавали ракетного удару по Запоріжжю. Тоді ворог також поцілив по інфраструктурних об'єктах. Згодом стало відомо, що для атаки окупанти використали "Іскандери".

Під ранок 3 жовтня загарбники також обстріляли Запоріжжя. Тоді повідомили про постраждалих, а також значні руйнування серед цивільної інфраструктури міста.

Пізніше він наголосив, що дії російських загарбників непередбачувані. Тож попрохав місцевих мешканців дотримуватися правил безпеки. Щойно пролунають повітряні тривоги – слід негайно відправлятися до укриття. Крім того, Старух закликав:

не підходити до вікон,

не фотографувати наслідки прильотів,

не розповсюджувати інформацію, яка стосується атак.

Ворог атакував Харків

Нагадаємо, що цієї ночі неспокійно було також у Харкові. Окупанти завдали ракетного удару по Основ'янському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов близько 02:55 у своєму телеграмі.

Зауважимо, що до моменту ракетного удару в області сирени лунали двічі. Вперше повітряну тривогу оголошували об 01:15, а відбій – об 02:00. Через 45 хвилин сирени потривожили мешканців знову. І саме під час них у місті пролунали вибухи. Тоді відбої подали об 03:13.

Додамо, що Терехов не уточняв, чим і звідки атакували російські військові. У самих же місцевих телеграм-каналах висловили припущення, що завдати удару окупанти могли з Бєлгородської області Росії. А використали для цього дрони-камікадзе. Це лише одне з припущень. Очікуємо на інформацію від представників місцевої влади.

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