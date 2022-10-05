Олександр Старух – голова Запорізької ОВА – заявив, що інформацію про постраждалих наразі з'ясовують. Спрацювали сили ППО.

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Ворог випустив ракети по обласному центру та околицям міста. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– заявив Старух.

Голова ОВА попросив місцевих жителів, якщо вони бачать нерозірваний боєприпас, не підходити близько та не фотографувати його. Необхідно негайно зателефонувати рятувальникам. Це можна зробити за номером 101 або 112.

Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міської ради – заявив, що, за попередніми даними, на жаль, є постраждалі. На місцях прильотів працюють відповідні служби.

Росія атакувала Білу Церкву

У ніч на 5 жовтня Росія завдала удару дронами-камікадзе по Білій Церкві. Олексій Кулеба розповів, що було 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина.

Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

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