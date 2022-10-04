При цьому правила перетину росіяни вигадують самі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

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Черги на "пункті пропуску"

Відомо, що там величезна черга охочих покинути тимчасово окуповані території після оголошення анексії Росією захоплених територій України. Як раніше повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров, виїзду очікують приблизно 4,5 тисячі українців.

При цьому чоловіків призовного віку не випускають на підконтрольну Україні територію.

Позавчора лише вісім людей зуміли виїхати манівцями, знайшли якусь доріжку. А так фактично транзит з окупованої території припинено в обидва боки,

– повідомив Старух.

За словами голови Запорізької ОВА, виїзд через місто перекритий уже кілька днів. До прикладу, протягом минулої доби з тимчасово окупованих територій змогли виїхати лише 43 людини, а за минулий тиждень ця цифра сягала до 2 тисяч осіб на день.

Що відбувається у Василівці

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, тиск окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях посилюється. Зокрема, окупанти намагаються примусово мобілізувати українців та відправити на фронт. Тож українців, які знаходяться на захоплених територіях закликають виїжджати на підконтрольну Україні територію будь-якими методами.

Саме через кількість людей, які бажають виїхати, у Василівці зараз справжня катастрофа. На жаль, там раптово загинув літній чоловік, який намагався виїхати. Це трапилося 3 жовтня.

Це не перша смерть на блокпосту у місті. 10 серпня стало відомо, що там загинули 10 людей.

Путін оголосив про анексію 4 областей: коротко

Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій напередодні свого дня народження, 30 вересня. Він вирішив назвати їх частиною Росії в результаті псевдореферендумів. Звісно, таке рішення підтримала й Держдума.

Своє рішення диктатор пояснив "незаконним" розвалом СРСР. А також заявив, що з окупованими територіями України Росію чекає "спільна доля".

На таке безчинство відреагували світові лідери. Весь цивілізований світ наголосив, що ніколи не визнає анексію територій України, а суверенну Україну підтримуватимуть до її перемоги.

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