Про це в одному з прямих ефірів розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, тиск окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях посилюється.

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Влада радить українцям терміново виїжджати з окупованих територій

Ситуація стає жорсткішою, стверджує Іван Федоров. Люди у поліцейській формі ловлять чоловіків на вулиці, відвозять у відділок, намагаються дізнатися їхні персональні дані. Це роблять для того, щоб примусово мобілізувати українців та відправити на фронт.

Для своєї пропаганди окупанти часто використовують 18-річних парубків. З хлопців утворюють добровольчі батальйони та відправляють на вірну загибель.

Через те, що ніхто з населення не хоче служити, тиск загарбників посилиться. Жителів тимчасово окупованих територій закликають виїжджати на підконтрольну Україні території будь-якими методами.

У Василівці справжня катастрофа через кількість людей, які намагаються залишити місто. За даними очільника Мелітополя, у черзі на виїзд зараз стоять більше ніж 4 500 людей.

На жаль, 3 жовтня там стався трагічний випадок, літній чоловік, що намагався потрапити на підконтрольну Україні територію, раптово загинув.

Іван Федоров наголосив, щоб українці не барилися з рішенням, забирали своїх рідних і виїжджали за межі окупованих населених пунктів. Одним з оптимальних способів залишається поїхати через Крим в безпечні країни.

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Створюють "військовий облік", а виїзд лише за перепустками: Іван Федоров про ситуацію в Мелітополі

Мер міста повідомив, що охочих виїхати змушують днями чекати у черзі. Росіяни ввели нові правила – для виїзду тепер потрібно спершу оформити спеціальну перепустку.

Крім того, окупанти змушували чоловіків, яких ловили на вулиці, йти з ними в комендатуру та "ставати на облік". Такі дії загарбників свідчать про те, що на підконтрольних їм територіях, починається примусова російська "могилізація".

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