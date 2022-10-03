Про це в етері національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Окупанти продовжують знущатися з людей – чоловіків у місті хапають прямо на вулицях, а тих, хто хоче виїхати – змушують днями чекати в черзі.

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Окупанти створюють "військовий облік", а охочих виїхати не пускають

Іван Федоров повідомив, що протягом минулих вихідних у Мелітополі була чимала кількість випадків, коли окупанти на вулицях підходили до чоловіків різного віку та фізичної підготовки і просили їх пройти у комендатуру для того, аби "стати на облік". Когось затримували на кілька днів, а когось одразу відпускали. Мер Мелітополя наголосив, що у тимчасово окупованому районі вже почалася російська мобілізація.

Другою проблемою Федоров назвав те, що на тлі мобілізації, українці з тимчасово окупованих територій намагаються масово потрапити на підконтрольну Україні територію. Тому знову утворилися черги у Василівці. За словами мера Мелітополя, станом на ранок 3 жовтня там перебувають близько 4 тисяч осіб.

Водночас окупанти знущаються з людей – за минулу добу вони пропустили 50 людей, 9 з яких – діти. Крім того, росіяни ввели нові правила – для виїзду необхідно оформити перепустку. Це можна зробити лише в черзі, однак якщо хтось уночі поїде додому спати, а вранці повернеться, то йому треба буде оформляти перепустку наново і ставати в нову чергу.

Крім того, транспортні підприємства, які зараз займаються перевезеннями людей, повинні реєструватися як транспортні компанії та отримувати дозвіл від окупантів на перевезення. Усе ще суттєво ускладнює виїзд людей з окупованих територій.

Також Іван Федоров відзначив, що найближчим часом стане значно холодніше. На тимчасово окупованих територіях немає опалення, тому це призведе до зростання кількості охочих виїхати і збільшить черги.

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