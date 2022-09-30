Світові лідери наголошують, що анексія Росією окупованих територій нічого не змінює. Вони залишаються частиною України. 24 канал зібрав реакції політиків в одному матеріалі.

Важливо США підтримають спроби України повернути анексовані Росією території

Реакція світу

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен наголосила, що усі території, незаконно захоплені російськими загарбниками, є українською землею. Вони завжди будуть частиною цієї суверенної держави.

наголосила, що усі території, незаконно захоплені російськими загарбниками, є українською землею. Вони завжди будуть частиною цієї суверенної держави. Європейська комісія та міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб виступили спорідненою думкою, констатувавши, що "Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна".

виступили спорідненою думкою, констатувавши, що "Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна". Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський додав до цієї заяви, що "виступить за створення міжнародного трибуналу для представників Росії".

додав до цієї заяви, що "виступить за створення міжнародного трибуналу для представників Росії". Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що виступ Путіна – це обман і ганьба. Світ ніколи не повинен миритися з вашими фіктивними референдумами та путінською спробою колонізувати Україну.

наголосив, що виступ Путіна – це обман і ганьба. Світ ніколи не повинен миритися з вашими фіктивними референдумами та путінською спробою колонізувати Україну. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що сьогоднішні відчайдушні дії кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією.

заявив, що сьогоднішні відчайдушні дії кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією. Президентка Молдови Майя Санду теж підтвердила, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною.

Майбутня прем'єрка Італії Джорджія Мелоні сказала, що анексія Росією українських територій не має ні юридичного, ні політичного значення, а Путін загрожує всій Європі.

Заява ЄС

Лідери 27 країн Євросоюзу опублікували спільну заяву. Держави-члени Європейської ради заявили, що не визнають ні незаконні "референдуми", ні їхні сфальсифіковані "результати".

Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати будь-якої юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ – це Україна,

– мовиться у заяві.

У ЄС закликали інші держави світу не визнавати нахабну анексію. Також запевнили, що посилять обмежувальні заходи у відповідь на дії Росії та продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Окремо зазначили, що Україна захищається від російської агресії, щоб відновити повний контроль за своєю територією. Держава має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

Санкції США

Президент США Джо Байден зауважив, що міжнародна спільнота не визнає російської анексії українських територій. Вашингтон заявляє про підтримку спроб їхнього повернення.

США після путінської анексії ввели санкції проти кількох сотень росіян, зокрема парламентарів, членів сімей Золотова, Матвієнка, Мішустіна, Медведєва, Шойгу, Собяніна та Беглова.

Крім того, Штати запроваджують візові обмеження проти 910 осіб, включаючи представників військових кіл Росії та Білорусі.

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