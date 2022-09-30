Мировые лидеры подчеркивают, что аннексия Россией оккупированных территорий ничего не меняет. Они остаются частью Украины. 24 канал собрал реакции политиков в одном материале.

Важно США поддержат попытки Украины вернуть аннексированные Россией территории

Реакция мира

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что все территории, незаконно захваченные российскими захватчиками, являются украинской землей. Они всегда будут частью этого суверенного государства.

подчеркнула, что все территории, незаконно захваченные российскими захватчиками, являются украинской землей. Они всегда будут частью этого суверенного государства. Европейская комиссия и министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб выступили схожим мнением, констатировав, что "Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина".

выступили схожим мнением, констатировав, что "Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина". Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский добавил, что "выступит за создание международного трибунала для представителей России".

добавил, что "выступит за создание международного трибунала для представителей России". Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что выступление Путина – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами и путинской попыткой колонизировать Украину.

подчеркнул, что выступление Путина – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами и путинской попыткой колонизировать Украину. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сегодняшние бесшабашные действия кремля – это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией.

заявил, что сегодняшние бесшабашные действия кремля – это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией. Президент Молдовы Майя Санду также подтвердила, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой.

Будущий премьер Италии Джорджия Мелон и сказала, что аннексия Россией украинских территорий не имеет ни юридического, ни политического значения, а Путин угрожает всей Европе.

Заявление ЕС

Лидеры 27 стран Евросоюза опубликовали совместное заявление. Государства-члены Европейского совета заявили, что не признают ни незаконные "референдумы", ни их сфальсифицированные "результаты".

Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения недействительны и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина,

– говорится в заявлении.

В ЕС призвали другие государства мира не признавать наглую аннексию. Также заверили, что усилят ограничительные меры в ответ на действия России и продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Отдельно отметили, что Украина защищается от российской агрессии для возобновления полного контроля за своей территорией. Государство имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ.

Санкции США

Президент США Джо Байден отметил, что международное сообщество не признает российскую аннексию украинских территорий. Вашингтон заявляет о поддержке попыток их возвращения.

США после путинской аннексии ввели санкции против нескольких сотен россиян, в том числе парламентариев, членов семей Золотова, Матвиенко, Мишустина, Медведева, Шойгу, Собянина и Беглова.

Кроме того, Штаты вводят визовые ограничения против 910 человек, включая представителей военных кругов России и Белоруссии.

Смотрите также – что наговорил Путин в новом обращении: видео