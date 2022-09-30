Мировые лидеры подчеркивают, что аннексия Россией оккупированных территорий ничего не меняет. Они остаются частью Украины. 24 канал собрал реакции политиков в одном материале.
Важно США поддержат попытки Украины вернуть аннексированные Россией территории
Реакция мира
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что все территории, незаконно захваченные российскими захватчиками, являются украинской землей. Они всегда будут частью этого суверенного государства.
- Европейская комиссия и министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб выступили схожим мнением, констатировав, что "Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина".
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский добавил, что "выступит за создание международного трибунала для представителей России".
- Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что выступление Путина – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами и путинской попыткой колонизировать Украину.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сегодняшние бесшабашные действия кремля – это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией.
- Президент Молдовы Майя Санду также подтвердила, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой.
- Будущий премьер Италии Джорджия Мелон и сказала, что аннексия Россией украинских территорий не имеет ни юридического, ни политического значения, а Путин угрожает всей Европе.
Заявление ЕС
Лидеры 27 стран Евросоюза опубликовали совместное заявление. Государства-члены Европейского совета заявили, что не признают ни незаконные "референдумы", ни их сфальсифицированные "результаты".
Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения недействительны и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина,
– говорится в заявлении.
В ЕС призвали другие государства мира не признавать наглую аннексию. Также заверили, что усилят ограничительные меры в ответ на действия России и продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Отдельно отметили, что Украина защищается от российской агрессии для возобновления полного контроля за своей территорией. Государство имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ.
Санкции США
Президент США Джо Байден отметил, что международное сообщество не признает российскую аннексию украинских территорий. Вашингтон заявляет о поддержке попыток их возвращения.
США после путинской аннексии ввели санкции против нескольких сотен россиян, в том числе парламентариев, членов семей Золотова, Матвиенко, Мишустина, Медведева, Шойгу, Собянина и Беглова.
Кроме того, Штаты вводят визовые ограничения против 910 человек, включая представителей военных кругов России и Белоруссии.
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