Чинний мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону єдиних новин розповів, що на блокпосту росіян у Запорізькій області загинули 10 людей, інформує 24 канал. Мовиться про пункт у Василівці, який нині є чи не єдиним шляхом виїзду з тимчасово окупованих територій.

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На блокпосту у Василівці загинули 10 людей

У тимчасово окупованій Василівці вже кілька тижнів стоять величезні черги з авто українців, які намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, а саме у бік Запоріжжя. Втім росіяни зумисно затягують процес і не дають людям евакуюватися.

Кількість смертей зросла і досягла 10. Це ті, хто не дочекався евакуації,

– заявив Федоров.

Посадовець зазначив, що на блокпосту у Василівці нині й далі залишається понад тисяча автомобілів, які чекають на евакуацію. За його словами, нещодавно до місцевої лікарні госпіталізували немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти цілих два дні не пропускали авто з дитиною.

Нагадаємо, що через Василівку на підконтрольну Україні територію намагаються виїхати не лише мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, а й Херсонщини та Донеччини. Це спричинено тим, що росіяни бодай якось дозволяють евакуюватись лише через цей пункт.

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