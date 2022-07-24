Відтак, тисячі українців стоять у черзі на виїзд з тимчасово окупованої території Запорізької області на блокпосту у Василівці, а окупанти вигадують нові правила, аби максимально завадити евакуації. Про це 24 каналу розказав мер Мелітополя Іван Федоров.

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Близько 4000 людей намагаються виїхати

Це єдиний шлях до неокупованої території України, міста Запоріжжя. Сьогодні там сконцентровано понад 4000 наших мешканців – понад 1000 машин. Останні дні там справжнє пекло для наших громадян,

– повідомив він.

Він додав, що за останні дні у цій черзі, не дочекавшись свого виїзду з окупованої території, загинули 4 людини. Адже зараз намагається евакуюватися багато літніх людей, яким потрібна медична допомога.

росіяни ж на це не зважають. Федоров розповів, що нещодавно вони на очах у всіх звернулися до людей у черзі з цинічною заявою: "Якщо хтось важкохворий і треба терміново проїхати, ми можемо розстріляти просто тут".

"Вони випускають людей. Починають робити це ввечері – після 17 години, і випускають за день не більше ніж 100 – 150 машин. Але якщо зараз є черга з 1000 машин, то неможливо покрити потребу, випускаючи в день 100 – 150. Сьогодні це нагальна проблема", – пояснив міський голова Мелітополя.

Він зауважив, що можливості довозити їжу чи воду людям, які стоять у черзі, майже немає. Василівка – прифронтове місто, тож її мешканці здебільшого вже повиїжджали. Люди, які намагаються евакуюватися, беруть їжі та воду із собою, але за кілька діб очікування усе це, звичайно, закінчується.

У росії кажуть, що потреби в евакуації немає

Примітно, що не зважаючи на те, що Василівка – це єдиний шлях з окупації, міноборони росії відмовило відкрити там офіційний коридор для евакуації. Особливо вражає причина відмови. Там заявили, що за інформацією їхніх колаборантів та гауляйтерів в евакуації немає потреби, адже немає охочих виїхати з поки що підконтрольної їм території.

4000 людей стоять на блокпосту, а вони кажуть, що немає потреби,

– констатував Федоров.

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