Следовательно, тысячи украинцев стоят в очереди на выезд с временно оккупированной территории Запорожской области на блокпоста в Васильевке, а кафиры придумывают новые правила , чтобы максимально помешать эвакуации. Об этом 24 канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Около 4000 человек пытаются уехать
Это единственный путь к неоккупированной территории Украины, городу Запорожье. Сегодня там сконцентрировано более 4000 жителей – более 1000 машин. Последние дни там настоящий ад для наших граждан,
– сообщил он.
Он добавил, что за последние дни в этой очереди, не дождавшись своего выезда с оккупированной территории, погибли 4 человека. Ведь сейчас пытаются эвакуироваться многие пожилые люди, которым нужна медицинская помощь.
россияне же это не учитывают. Федоров рассказал, что недавно они на глазах у всех обратились к людям в очереди с циничным заявлением: "Если кто-то тяжелоболен и нужно срочно проехать, мы можем расстрелять прямо здесь".
"Они выпускают людей. Начинают делать это вечером – после 17 часов, и выпускают за день не более 100 – 150 машин. Но если сейчас есть очередь из 1000 машин, то невозможно покрыть потребность, выпуская в день 100 – 150. Сегодня это неотложная. проблема", – объяснил городской голова Мелитополя.
Он отметил, что возможности довозить еду или воду людям, стоящим в очереди, почти нет. Васильевка – прифронтовый город, поэтому ее жители большей частью уже выехали. Люди, которые пытаются эвакуироваться, берут пищу и воду с собой, но через несколько суток ожидания все это, конечно, заканчивается.
В России говорят, что потребности в эвакуации нет
Примечательно, что, несмотря на то, что Васильевка – это единственный путь по оккупации, минобороны России отказало открыть там официальный коридор для эвакуации. Особенно поражает причина отказа. Там заявили, что по информации их коллаборантов и гауляйтеров в эвакуации нет нужды, ведь нет желающих уехать с пока подконтрольной им территории.
4000 человек стоят на блокпосту, а они говорят, что нет нужды,
– констатировал Федоров.
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации на блокпоста в Васильевке: смотрите видео
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