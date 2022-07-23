Так, украинские разведчики срочно обратились к жителям временно оккупированного Энергодара в Запорожской области, а также жителям прилегающих территорий. Их призвали посодействовать деоккупации региона, передав ГУР МО важную информацию.

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Какую информацию энергодаров просят сообщать

Главное управление разведки Минобороны Украины призвало жителей Энергодара и приближенных населенных пунктов срочно сообщить им следующие данные :

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационного войска, желательно с геолокацией, точными координатами;

места жительства руководящего состава русских войск, а также желательная геопривязка с координатами;

места расположения и маршруты передвижения вражеской военной техники;

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага, в том числе адреса проживания, пребывания, координаты, ФИО, должности и места их труда до 24 февраля 2022 вместе с должностями, которые они занимают сейчас;

данные лиц, "сочувствующих" российским оккупантам, и других сторонников оккупационных властей.

К слову, всю эту информацию просят посылать по контактному номеру телефона +38 096 3101 126 . По этому же номеру можно отправить сообщение через мессенджеры WhatsApp или Signal.

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