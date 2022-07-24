Вражеские склады есть даже в центре города
О таком количестве можно говорить при том, что 24 июля в районе Мелитополя раздалось несколько взрывов, в результате которых было ликвидировано еще несколько соответствующих объектов. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Он отметил, что после того, как украинские защитники начали активно использовать HIMARS по вражеским целям, оккупанты начали вывозить свои склады на Юг – в сторону Крыма.
По словам Федорова, наши военные и спецслужбы четко понимают, где расположены объекты, которые нужно ликвидировать. Но среди них есть такие, которые расположены прямо в центре города, вблизи жилых кварталов.
К примеру, в центральном районе Мелитополя есть лицей №5. Там захватчики разместили казармы, склад боеприпасов и военной техники. Понятно, что потенциальная ликвидация этого объекта, скорее всего, нанесет ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.
Поэтому россияне сегодня намеренно используют жителей как живой щит,
– подытожил он.
Мэр Мелитополя рассказал о вражеских военных базах в городе: смотрите видео
ВСУ наносят урон оккупантам: последние новости
- По состоянию на утро 24 июля с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ ликвидировали около 39 520 российских захватчиков и огромное количество техники.
- 23 июля наши защитники уничтожили штаб российского полка во временно оккупированном Лисичанске. Таким образом, они ликвидировали 50 военных россии.
- Ранее, 21 июля, украинские военные на Юге нанесли 8 ударов по вражеским позициям и запасам, поразили 5 опорных пунктов и 2 склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, ударили по месту скопления живой силы оккупантов Николаевской области.