Вражеские склады есть даже в центре города

О таком количестве можно говорить при том, что 24 июля в районе Мелитополя раздалось несколько взрывов, в результате которых было ликвидировано еще несколько соответствующих объектов. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Он отметил, что после того, как украинские защитники начали активно использовать HIMARS по вражеским целям, оккупанты начали вывозить свои склады на Юг – в сторону Крыма.

По словам Федорова, наши военные и спецслужбы четко понимают, где расположены объекты, которые нужно ликвидировать. Но среди них есть такие, которые расположены прямо в центре города, вблизи жилых кварталов.

К примеру, в центральном районе Мелитополя есть лицей №5. Там захватчики разместили казармы, склад боеприпасов и военной техники. Понятно, что потенциальная ликвидация этого объекта, скорее всего, нанесет ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.

Поэтому россияне сегодня намеренно используют жителей как живой щит,

– подытожил он.

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