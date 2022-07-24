Это поломало россиянам логистику. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Детали взрывов

Ночью в районе временно оккупированного Мелитополя прогремели мощные взрывы. По словам Федорова, в результате первого взрыва разрушены пути и пункт управления дистанциями в районе Новобогдановки. Как следствие, захватчики не смогут переправлять боеприпасы в Токмак, Бердянск, Донецкую и Луганскую области.

Второй взрыв прогремел вблизи аэродрома Мелитополя, который оккупанты пытаются восстановить после атак ВСУ. Однако все попытки тщетны.

Третий взрыв был зафиксирован со стороны востока Мелитополя, возле поселка Константиновка. Там также размещена военная база оккупантов.

Что известно о военных базах и складах оккупантов в Мелитополе

Федоров добавил, что у россиян есть около 4 – 5 военных баз и складов боеприпасов на территории Мелитополя и ближайших сел. После начала работы американских HIMARS они принялись вывозить свои склады на юг в сторону Крыма. Спецслужбы четко понимают, где они расположены. Основную угрозу несут те склады, которые расположены непосредственно в центре города, вблизи жилых домов. Понятно, что удары по ним нанесут ущерб гражданскому населению.

Террор мирных жителей в Мелитополе: последние новости

Россияне продолжают терроризировать жителей Мелитополя. Они угрожают заселить своих земляков в дома, отобранные у украинцев. Оккупанты осуществляют тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения

Кроме того, самопровозглашенная местная "власть" угрожает всем сторонникам Украины принудительной депортацией. В зоне риска люди, которые говорят по-украински или хорошо относятся к Украине.

Захватчики не разрешают жителям Мелитополя эвакуироваться. Более того, за проезд без очереди через Васильевку оккупанты требуют "взятки" – услуга стоит от 100 до 500 долларов. Россияне намеренно образуют скопления гражданских, чтобы создать из них "живой щит" и помешать контрнаступлению ВСУ.

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