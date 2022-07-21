Ночью 2 июля возле Мелитополя было неспокойно – около полуночи местные жители услышали взрывы. После этого возник пожар к востоку от города, в районе села Вознесенка. Об этом во время единого телемарафона рассказал Иван Федоров, сообщает 24 канал.

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Оккупанты сбили свой летательный объект

После проверки всей информации оказалось, что россияне ударили сами по себе, сбив свой летательный объект. Он упал и поджег 2 поля – к сожалению, поля сгорели.

Это не единичные случаи. Мы четко понимаем, что каждую ночь слышны взрывы, слышны выстрелы в городе. Просто сейчас они привели к таким последствиям,

– сказал Федоров.

Мэр города считает, что враг делает это для того, чтобы запугать жителей временно оккупированных территорий, в частности Мелитополя, и чтобы они смирились с тем режимом, который враг установил на захваченных территориях.

Угроза для гражданского населения растет

Иван Федоров сообщил, что сейчас в Мелитополе нарастает угроза гражданскому населению и об этом говорит несколько фактов:

Оккупанты заехали на территории лицея номер 5 в Мелитополе и разместили там свои казармы и технику. Этот лицей расположен в густонаселенном районе города. То есть оккупанты намеренно засели среди гражданских, используя их как живой щит.

Кроме этого, россияне захватили еще одно промышленное предприятие в Мелитополе, которое производит глушители для легковых и грузовых автомобилей. На территории этого предприятия есть производство кислорода для медицинских и промышленных целей. Российские захватчики разместили там свою военную технику, чем уже подвергают жителей города опасности.

Недавно оккупанты сбили свой истребитель

На днях российские захватчики сбили возле Алчевска свой же Су-34М. Так, российский самолет сбили силы их же ПВО, которые пытались перехватить ракеты HIMARS, выпущенные украинскими военными. Перехватить украинские снаряды не удалось, а ошибочно "перехватить" собственный "новейший" бомбардировщик – да.

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