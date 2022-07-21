После взрывов возник пожар в районе Вознесенки. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров 21 июля.

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Неспокойная ночь возле Мелитополя

Возле Мелитополя этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар к востоку от Мелитополя, в районе села Вознесенка. Ждем более подробную информацию,

– говорится в сообщении.

Пожар возле Вознесенки: смотрите видео

россияне терроризируют людей в Мелитополе

Мэр города рассказал, что за последнюю неделю оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.

"Все, что оформлено до 19 февраля, враг не признает. Говорит, что будет забирать эти квартиры и поселять в этих помещениях своих жителей из дальних регионов россии", – рассказывает Федоров.

Известно, что жители Мелитополя две недели живут без природного газа – отопление только электрическое, а горячая вода – только с помощью электроэнергии.

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