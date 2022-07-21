Соответствующую информацию сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров 20 июля. Он добавил, что ситуация на оккупированных территориях с каждым днем становится сложнее.

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россияне терроризируют людей в Мелитополе

Мэр города рассказал, что за последнюю неделю оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.

Смотрят, кто живет в квартире и особенно внимательно смотрят на то, когда оформлено право собственности или договор купли-продажи. Все, что оформлено до 19 февраля, враг не признает. Говорит, что будет забирать эти квартиры и поселять в эти помещения каких-то своих жителей из дальних регионов России,

– рассказал Федоров.

Министр объяснил, что это настораживает людей и вызывает у них беспокойство. Потому что, если кто купил квартиру за три дня до войны, ее оккупанты хотят отбирать.

Жители города две недели живут без газа

Иван Федоров рассказал, что беспокоит также гуманитарная катастрофа во временно оккупированном регионе. Мэр города объяснил:

две недели уже нет природного газа – отопление только электрическое, а горячая вода – только с помощью электроэнергии;

поэтому многие из жителей заносят баллоны с природным газом в свои дома и квартиры. Это опасно, ведь могут быть взрывы баллонов с газом, как уже бывало и в Мелитополе, и на других временно оккупированных территориях.

Враг не собирается оставаться зимой на временно оккупированных территориях, потому что в Мелитополе вообще не ведется подготовка к отопительному сезону.

– заявил мэр.

Добавил также, что некоторые котельные полностью разрушены, и некоторые районы уж точно останутся без отопления.

Иван Федоров добавил, что украинские власти, когда враг выйдет, будут пытаться запустить все котельные. Однако мэр не представляет, как это сделать через месяц, неделю-две, когда останется мало времени.

По словам городского головы, по предварительным подсчетам, во временно оккупированном Мелитополе остается около 60 тысяч гражданского населения. Люди хотят уехать из города, однако оккупанты не пропускают машины.

Кратко о новостях из Мелитополя

18 июля корреспондент из Запорожья сообщил, что коллаборанты в Мелитополе в панике готовят себе новую мэрию. Ведь, вероятно, они боятся покушений.

17 июля мэр Мелитополя заявил, что россияне ходят по квартирам, а проукраинским жителям угрожают депортацией.

14 июля заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Херсоне и Мелитополе оккупанты уже избавляются от украинцев-предателей. В частности, уже начался процесс их увольнения.

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