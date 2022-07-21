Відповідну інформацію повідомив мер Мелітополя Іван Федоров 20 липня. Він додав, що ситуація на окупованих територіях з кожним днем стає складнішою.

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росіяни тероризують людей в Мелітополі

Мер міста розповів, що за останній тиждень окупанти здійснюють тотальний обхід всіх житлових будинків та квартир і проводять перепис населення.

Дивляться, хто живе у квартирі і особливо уважно дивляться на те, коли оформлено право власності чи договір купівлі-продажу. Все, що оформлено до 19 лютого, ворог не визнає. Каже, що буде забирати ці квартири та поселяти до цих приміщень якихось своїх мешканців з дальніх регіонів росії,

– розповів Федоров.

Міністр пояснив, що це насторожує людей та викликає в них занепокоєння. Тому що, якщо хтось купив квартиру за три дні до війни, її окупанти хочуть відбирати.

Жителі міста два тижні живуть без газу

Іван Федоров розповів, що непокоїть також гуманітарна катастрофа в тимчасово окупованому регіоні. Мер міста пояснив:

два тижні вже немає природнього газу – опалення лише електричне, а гаряча вода – тільки за допомогою електроенергії;

через це багато хто з мешканців заносить балони з природним газом до своїх домівок і квартир. Це небезпечно, адже можуть бути вибухи балонів з газом, як вже траплялося і в Мелітополі, й на інших тимчасово окупованих територіях.

Ворог не збирається залишатися взимку на тимчасово окупованих територіях, тому що в Мелітополі взагалі не ведеться підготовка до опалювального сезону,

– заявив мер.

Додав також, що деякі котельні повністю зруйновані, і певні райони вже точно залишаться без опалення.

Іван Федоров додав, що українська влада, коли ворог вийде, намагатиметься запустити всі котельні. Однак мер не уявляє, як це зробити за місяць, тиждень-два, коли залишиться обмаль часу.

За словами міського голови, за попередніми підрахунками, в тимчасово окупованому Мелітополі залишається близько 60 тисяч цивільного населення. Люди хочуть виїхати з міста, проте окупанти не пропускають машини.

Коротко про новини з Мелітополя

18 липня кореспондент із Запоріжжя повідомив, що колаборанти у Мелітополі в паніці готують собі нову мерію. Адже, ймовірно, вони бояться замахів.

17 липня мер Мелітополя заявив, що росіяни ходять по квартирах, а проукраїнським жителям погрожують депортацією.

14 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в Херсоні та Мелітополі окупанти вже позбавляються від українців-зрадників. Зокрема, вже почався процес їхнього звільнення.

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