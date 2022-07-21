О том, какая ситуация в Запорожье, 24 каналу рассказал местный корреспондент. По его словам, это тот самый аэродром, в который в начале июля успешно попали украинские военные. Тогда удалось уничтожить много российских оккупантов и их техники.

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Может быть новая Чернобаевка

Корреспондент говорит, что оккупанты вообще не сделали никаких выводов из своих ошибок. Поэтому успешно готовят для ВСУ новую Чернобаевку возле Мелитополя. Россияне захватили местный асфальто-бетонный завод и латали тамошнюю взлетную полосу.

Похожая ситуация происходит в Михайловке Запорожской области. оккупанты нагнали много техники на небольшой аэродром, который до полномасштабной войны использовали для сельхозвивиации. Они пытаются как-то усовершенствовать там взлетную полосу и восстановить вертолетную площадку.

Самое интересное, что эта территория находится в зоне достижения украинской ствольной артиллерии.

Поэтому оккупанты готовят для себя новые приключения своими руками. Делают площадки для авиации, где ее разобьют,

– отметил корреспондент.

россияне готовят для себя новую Чернобаевку: смотрите видео

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