Про те, яка ситуація на Запоріжжі 24 каналу розповів місцевий кореспондент. За його словами, це той самий аеродром, в який на початку липня успішно влучили українські військові. Тоді вдалося знищити багато російських окупантів та їхньої техніки.

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Може бути нова Чорнобаївка

Кореспондент каже, що окупанти взагалі не зробили ніяких висновків зі своїх помилок. Тому успішно готують для ЗСУ нову Чорнобаївку поблизу Мелітополя. Росіяни захопили місцевий асфальто-бетонний завод і латали тамтешню злітну смугу.

Схожа ситуація відбувається у Михайлівці Запорізької області. Окупанти нагнали багато техніки на невеличкий аеродром, яку до повномасштабної війни використовували для сільгоспавіації. Вони намагаються хоча б якось вдосконалити там злітну смугу та відновити вертолітний майданчик.

Найцікавіше, що ця територія перебуває в зоні досягнення української ствольної артилерії.

Тому окупанти готують для себе нові пригоди своїми руками. Роблять майданчики для авіації, де її розіб'ють, – зазначив кореспондент.

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