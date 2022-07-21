Про те, яка ситуація на Запоріжжі 24 каналу розповів місцевий кореспондент. За його словами, це той самий аеродром, в який на початку липня успішно влучили українські військові. Тоді вдалося знищити багато російських окупантів та їхньої техніки.
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Може бути нова Чорнобаївка
Кореспондент каже, що окупанти взагалі не зробили ніяких висновків зі своїх помилок. Тому успішно готують для ЗСУ нову Чорнобаївку поблизу Мелітополя. Росіяни захопили місцевий асфальто-бетонний завод і латали тамтешню злітну смугу.
Схожа ситуація відбувається у Михайлівці Запорізької області. Окупанти нагнали багато техніки на невеличкий аеродром, яку до повномасштабної війни використовували для сільгоспавіації. Вони намагаються хоча б якось вдосконалити там злітну смугу та відновити вертолітний майданчик.
Найцікавіше, що ця територія перебуває в зоні досягнення української ствольної артилерії.
Тому окупанти готують для себе нові пригоди своїми руками. Роблять майданчики для авіації, де її розіб'ють, – зазначив кореспондент.
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Удар по Мелітопольському аеродрому: головне
- Нагадаємо, в ніч на 3 липня Збройні Сили України обстріляли аеродром в Мелітополі, де базувалися окупанти. Тоді було приблизно 30 ударів.
- Тоді ж біля Мелітополя підірвали залізничний міст, по якому окупанти перевозили зброю та боєприпаси.
- Мер Мелітополя Іван Федоров тоді наголошував, що ЗСУ буквально знищили військову базу російських окупантів.